Чемпионат мира по текболу набирает обороты

Сегодня на Чемпионате мира по текболу в Таиланде были сыграны матчи в мужском парном разряде, а также в смешанном разряде. Украину в четверг представляли Олег Усиченко, Дмитрий Шевчук и Анастасия Терех.

В мужском парном разряде Шевчук/Усиченко со второго места вышел в плей-офф. В своей группе украинцы два матча выиграли, но паре из Словакии проиграли. В 1/16 финала с жребием нашей команде не повезло, ведь пришлось играть с грозной парой из Таиланда – Дежароен/Типвонг. Хозяева соревнований победили в двух сетах – 12:4, 12:7. Таким образом, Олег и Дмитрий в парном разряде завершают свои выступления на ЧМ.

В смешанном разряде пара Шевчук/Терех в своей группе три матча выиграли, а один проиграли. За поражение против тайцев не должно быть стыдно, ведь они считаются одними из фаворитами соревнований. Таким образом, Дмитрий и Анастасия со второго места выходят в 1/8 финала.

Завтра на Чемпионате мира будем болеть за Олега Усиченко и Ирину Дубицкую, которые будут играть в 1/8 финала одиночных разрядов. Также свои матчи в 1/8 финала сыграют пары Шевчук/Терех, Дубицкая/Терех.

Мужской парный разряд. Групповой турнир

Шевчук/Усиченко - Нтоло/Гриффин 12:3, 12:2

Шевчук/Усиченко - Разак/Разак 12:9, 12:9

Шевчук - Усиченко - Бадар/Родман 12:3, 8:12, 10:12

1/16 финала

Шевчук/Усиченко - Дежароен/Типвонг. 4:12, 7:12

Смешанный разряд. Групповой турнир

Шевчук/Терех - Еркинбеков/Алмазбекова 12:4 ,12:6

Шевчук/Терех - Грондаль/Смалас 12:1, 12:8

Шевчук/Терех - Алелеяве/Обед 12:10, 12:6

Шевчук/Терех - Вонгкхамчан/Деяроен 7:12, 6:12