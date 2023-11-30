Украинки попали в топ-40 первой индивидуальной гонки Кубка IBU в Контиолахти
Спортсменки могли выступить лучше
В финском Контиолахти с индивидуальной гонки среди женщин стартовал новый сезон Кубка IBU по биатлону.
В старте выступили Александра Меркушина, Юлия Городна, Елена Городна и Ксения Приходько.
Стоит отметить, что в заявку не вошла в заявку олимпийская чемпионка Елена Билосюк.
Первой из украинок финишировала Александра Меркушина (39-е место) с четырьмя штрафными минутами. Биатлонистка не закрыла сразу три мишени.
Еще одна украинка Елена Городна заработала три минуты штрафа и заняла 29-е место.
Несмотря на прекрасную стрельбу Ксения Приходько (19 закрытых из 20) не смогла превзойти результат наших биатлонисток потеряв время ходом и заняла 40-е место.
Юлия Городна показала пятое лучшее время на огневых рубежах (1:55.7 минуты), но допустила три ошибки.
Победительницей стала 21-летняя француженка Жанна Ришар. Стоит отметить, что эта победа стала для нее первой на Кубке IBU.
Кубок IBU (Контиолахти). Женская индивидуальная гонка
Жанна Ришар (Франция, 0+0+0+1) 46:35.1
Марен Киркейде (Норвегия, 0+0+1+0) +1.0
Каролин Эрдаль (Норвегия, 0+1+0+0+0) +22.5
Юлианне Фрювирт (Германия, 0+1+0+1) +1:20.4
Мэнь Фаньки (Китай, 0+0+0+1) + 1:20.5
Йоханна Пуфф (Германия, 0+0+1+1+1) +1:51.3
...
29. Елена Городна (Украина, 0+0+2+1+1) +5:14.2
34. Юлия Городна (Украина, 1+0+0+2) +5.34.7
39. Александра Меркушина (Украина, 2+1+1+0) +6:16.6
40. Ксения Приходько (Украина, 0+0+0+1) +6:26.4
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