Украинки попали в топ-40 первой индивидуальной гонки Кубка IBU в Контиолахти

В финском Контиолахти с индивидуальной гонки среди женщин стартовал новый сезон Кубка IBU по биатлону.

В старте выступили Александра Меркушина, Юлия Городна, Елена Городна и Ксения Приходько.

Стоит отметить, что в заявку не вошла в заявку олимпийская чемпионка Елена Билосюк.

Первой из украинок финишировала Александра Меркушина (39-е место) с четырьмя штрафными минутами. Биатлонистка не закрыла сразу три мишени.

Еще одна украинка Елена Городна заработала три минуты штрафа и заняла 29-е место.

Несмотря на прекрасную стрельбу Ксения Приходько (19 закрытых из 20) не смогла превзойти результат наших биатлонисток потеряв время ходом и заняла 40-е место.

Юлия Городна показала пятое лучшее время на огневых рубежах (1:55.7 минуты), но допустила три ошибки.

Победительницей стала 21-летняя француженка Жанна Ришар. Стоит отметить, что эта победа стала для нее первой на Кубке IBU.

Кубок IBU (Контиолахти). Женская индивидуальная гонка

Жанна Ришар (Франция, 0+0+0+1) 46:35.1

Марен Киркейде (Норвегия, 0+0+1+0) +1.0

Каролин Эрдаль (Норвегия, 0+1+0+0+0) +22.5

Юлианне Фрювирт (Германия, 0+1+0+1) +1:20.4

Мэнь Фаньки (Китай, 0+0+0+1) + 1:20.5

Йоханна Пуфф (Германия, 0+0+1+1+1) +1:51.3

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29. Елена Городна (Украина, 0+0+2+1+1) +5:14.2

34. Юлия Городна (Украина, 1+0+0+2) +5.34.7

39. Александра Меркушина (Украина, 2+1+1+0) +6:16.6

40. Ксения Приходько (Украина, 0+0+0+1) +6:26.4