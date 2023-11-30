Прима: Будем пытаться конкурировать за топ-6 или топ-8

30 ноября в шведском Эстерсунде состоится мужская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

Украину будут представлять Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

Артем Прима, который будет бежать второй этап в эстафете, после Артема Тищенко поделился ожиданиями от старта и рассказал о главных целях команды.

"Настроение нормальное, все прекрасно. И по самочувствию все неплохо. Посмотрим, как все будет на лыжне. Что касается решения тренера - знал и до этого плюс-минус, кто будет бежать, было прогнозируемо. Состав боевой, все прекрасно".

"Посмотрим, как будет, ребята настроены по-боевому. В Эстерсунде есть порывистый ветер, видим его на стрельбище. Думаю, будет та же погода, мороз туда-сюда 1-2 градуса, но все будет примерно одинаково. Но будем бороться и конкурировать".

О шансах пройти в топ-6 мужской эстафеты

"Все возможно, но надо смотреть нормально на вещи. Начало сезона, первые гонки были тяжелые, ребятам надо разбегаться. На то надо три-четыре гонки".

"Конечно, никто не выходит как попало, все выходят на старт по-боевому, кусаются и бегут. Будем пытаться конкурировать за топ-6 или топ-8. Будет видно по факту на момент старта".

Напомним, что начало эстафетной гонки среди мужчин в Эстерсунде состоится в 16:20.