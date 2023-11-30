Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете Кубка мира в Эстерсунде

30 ноября в шведском Эстерсунде состоялась мужская эстафета на дистанции 4x7,5 километра в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

Украину представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

Старт получился неплохим для сборной Украины. Первым стартовал Артем Тищенко, который завершил свой отрезок на 12-м месте и теперь надежды были на Артема Приму, и он финишировал 10-м.

Тарас Лесюк допустил несколько ошибок и сумел передать эстафету Антону Дудченко 12-м. А вот завершающий этап стал провальным для Украины, Дудченко показал далеко не лучшее выступление, получил штрафной круг и принес нашей команде 14 место.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии, которая и считалась фаворитом соревнований.

Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (0+7) 1:14:28,4

2. Франция (0+11) +20,6

3. Германия (1+16) +50,5

4. Австрия (0+2) +1:44,5

5. Италия (0+16) +1:45,0

6. Швеция (2+16) +2:17,9

...

14. Украина (3+9) +4:58,5