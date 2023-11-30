Назван состав женской сборной Украины по биатлону на спринт первого этапа Кубка мира в Эстерсунде

Женская сборная Украины определилась с составом на спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону 2023/24 в Эстерсунде. Старший тренер Николай Зоц назвал заявку команды в интервью "Суспільне Спорт".

Напомним, что женский спринт на 7,5 км состоится в пятницу, 1 декабря. Пропустит соревнования Ирина Петренко, которая заболела и тренерский штаб решил дать биатлонистке отдых.

Состав сборной Украины на женский спринт в Эстерсунде:

Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Дарья Блашко, Любовь Кипяченкова