  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Назван состав женской сборной Украины по биатлону на спринт первого этапа Кубка мира в Эстерсунде
В тренде

Назван состав женской сборной Украины по биатлону на спринт первого этапа Кубка мира в Эстерсунде

Общие новости

В составе произошла замена

Назван состав женской сборной Украины по биатлону на спринт первого этапа Кубка мира в Эстерсунде

Фото: sport.novyny.live

Новина українською

Женская сборная Украины определилась с составом на спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону 2023/24 в Эстерсунде. Старший тренер Николай Зоц назвал заявку команды в интервью "Суспільне Спорт".

Напомним, что женский спринт на 7,5 км состоится в пятницу, 1 декабря. Пропустит соревнования Ирина Петренко, которая заболела и тренерский штаб решил дать биатлонистке отдых.

Состав сборной Украины на женский спринт в Эстерсунде:

Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Дарья Блашко, Любовь Кипяченкова

По теме
yellow-arrow
Гент - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Нужна только победа. Текстовый онлайн матча ЛК Гент - Заря
yellow-arrow
Все очень плохо. Заря в середине первого тайма пропустила первый мяч от Гента. ВИДЕО
сборная Украины по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости