Романчук: Задачи на олимпийский сезон стоят высокие

5 декабря сборная Украины по плаванию начинает олимпийский сезон 2023/24. Первым стартом станет чемпионат Европы на короткой воде, который с 5 по 10 декабря пройдет в румынском Отопене.

Участие на Евро-2023 примет лидер сборной Украины Михаил Романчук. Украинец рассказал о главных задачах, которые стоят перед ним.

О решении поехать на Евро

"Это решение пришло само собой. Ведь надо показывать результат и представлять Украину. Сделать как можно лучше это все, несмотря на то, кто там будет и насколько трудно это будет. Ведь все же недолгий период времени я готовлюсь. В конце концов, хоть эти соревнования и будут очень ответственными, но все же они более подготовительные к чемпионату мира и Олимпийским играм. Это будет первый старт с июля. Там я проплыву 800 и 1500 метров вольным стилем. Ничего кардинального не придумывали и не меняли.

Каких-то минут или секунд, на которые должен выйти, нет. Нужно проплыть и получить удовольствие от результатов, от того, как я это сделал в техническом плане и скорости. Если будет медаль, то вообще будет супер".

Об олимпийском сезоне

"Это уже олимпийский сезон, он у меня уже начался. Задачи стоят высокие. Все мы прекрасно понимаем, что очень много молодых, быстрых и талантливых ребят появилось. Повторить результаты будет намного труднее. Будем делать все для того, чтобы максимально хорошо представить Украину на международной арене".