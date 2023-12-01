Красюк: Когда мы встречались с Фьюри без камер, то он не скрывал уважения к Александру Усику

Промоутер Александр Красюк высказался о Тайсоне Фьюри (34-0-1, 24 КО) накануне боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО).

"Видите, как хорошо, что Александр не является носителем английского языка... Он просто не всё понимает из сказанного Фьюри. Знаете, Тайсон — из тех, кто абсолютно иначе ведёт себя, если находится не под объективами камер. И он однозначно хорошо понимает бокс. Так что он отдаёт себе отчёт в том, насколько непростой бой его ожидает. Когда мы встречались с ним без камер, он не скрывал уважения к Александру. И те слова, которые он говорил, мне очень понравились".

"После той встречи я иначе смотрю на него. Мне многое в нём нравится. В одном я согласен с Фьюри. Он говорит, что одному только богу известно, кто из них победит в предстоящей схватке. Я согласен с этим. Но, как говорится, на бога надейся, но и сам не плошай". Никто не знает наверняка, кто победит в бою Усик – Фьюри.

Напомним, что поединок боксеров состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии