Биатлонистка Кипяченкова: У меня замерзли руки

В шведском Эстерсунде завершилась первая спринтерская гонка сезона Кубка мира по биатлону среди женщин.

Любовь Кипяченкова показала худшую стрельбу среди украинок, допустив четыре ошибки и финишировала 72-й. Биатлонистка проанализировала свои ошибки на первом огневом рубеже.

"Я бы назвала это детской ошибкой, но сегодня была такая погода, что у меня замерзли руки. Когда я пришла на первый свой рубеж, то я их просто не чувствовала. Поэтому дергала их в разные стороны. Но я послушала других девушек, у них точно такие же проблемы, просто у кого-то меньше, у кого-то больше. Я во время стрельбы акцентировала внимание на это, пыталась их немного размять, но не помогло. Думаю, так должно было произойти.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первая половина гонки чувствовалась достаточно легко, пыталась бороться с девушками. А потом я уже почувствовала собственную усталость. Думала, что более-менее иду по трассе. Но посмотрела протокол, результаты ходом далеко не лучшие, есть над чем работать. Форма сейчас не такая, как в прошлом году. Не чувствуется той легкости, нет силы в руках и ногах. Надо еще поработать над функциональной подготовкой.

Надеюсь, следующие результаты будут более успешными. Чувствую, что могу показывать достойный уровень, стрельбу мы подтянули. Я считаю, что сегодня есть ошибки, но я могу контролировать эти выстрелы, промахи. Я делаю анализ сама для себя в первую очередь. Если в прошлом году мои эмоции брали верх, то сейчас я уже понимаю, как надо работать".