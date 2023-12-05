Спаситель Шестаков, возвращение Бондаренко и яркая игра вингеров Ворсклы. Символическая сборная 16-го тура УПЛ

Украинские команды открыли второй круг УПЛ под снежный акомпонемент. В 16-м туре мы не досчитались одного поединка. А именно речь идет о домашней игре "Миная" против киевского "Динамо". Впрочем, болельщики имели возможность на что посмотреть и кого выделить.

Исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 17-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Артем Кичак ("Оболонь")

Артем помог "пивоварам" оставить ворота неприступными в гостевом матче против ковалевского "Колоса". Кичак демонстрировал надежную игру и хорошую реакцию на линии. У "Оболони" вообще редко бывают "сухие" поединки, поэтому игру 34-летнего голкипера стоит отметить.

Центральный защитник: Николай Матвиенко ("Шахтер")

Николай, кажется, возвращает определенную стабильность и надежность в свою игру в обороне. В поединке против "Металлиста 1925" Матвиенко помог "горнякам" не пропустить. В целом, по данным статистических порталов, защитник стал одним из лучших в спарринге против харьковского коллектива.

Центральный защитник: Максим Ковалев (ЛНЗ)

Максим звезд с неба хватал в поединке против одесского "Черноморца". Однако Ковалев провел качественный матч против "моряков" и проявил себя надежно в обороне, дав пропустить лишь один мяч в такой напряженной игре. И то, гол пришел после суматохи в штрафной площадке, а не после целенаправленной ошибки кого-то из футболистов ЛНЗ. Надежная игра в обороне, а что еще надо центрбэку?

Правый защитник: Георгий Гочолейшвили ("Шахтер")

Грузинский легионер отбегал весь поединок против "Металлиста 1925". Георгий был активным при атаках "горняков", в частности отметился своими подключениями. В обороне Гочолейшвили также помог "Шахтеру" не пропустить.

Левый защитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")

Дибанго - частый участник подобных символических сборных. Не стал исключением и матч против "Александрии". Дибанго, как и всегда, в целом был активен на левом фланге, хотя и немного подсел во втором тайме.

Центральный полузащитник: Артем Бондаренко ("Шахтер")

Артем впервые вышел на поле в стартовом составе "горняков" после травмы. Бондаренко удалось заменить дисквалифицированного Судакова. 23-летний хавбек вел игру донецкой команды в центре поля и сделал классный ассист на гол Зубкова, который по сути раскрыл игру против "Металлиста 1925".

Центральный полузащитник: Джихад Бизимана ("Кривбасс")

Руандийский хавбек провел солидный матч против "Александрии", в котором его команда одержала победу. И Джихад имел к этому непосредственное участие. В частности, Бизимана в конце поединка забил решающий гол, который принес "Кривбассу" три очка. Да и вообще, почти все обострение команды Юрия Вернидуба в той встрече шло именно от Джихада.

Атакующий полузащитник: Владислав Наумец (ЛНЗ)

Выход Владислав на замену однозначно освежил игру черкасского коллектива в матче против "Черноморца". При ничейном счете Наумец сам протащил мяч со своей половины поля и вывел ЛНЗ вперед. По сути этот мяч стал решающим, окончательно надломив подопечных Романа Григорчука.

Левый полузащитник: Фелипе Родригес ("Ворскла")

Бразилец вышел в старте и провел на поле против "Днепра-1" все 90 минут. Фелипе в целом был активным в атаке и забил второй мяч полтавской команды в ворота действующего вице-чемпиона, который и принес "Ворскле" такие важные три очка.

Правый полузащитник: Ибрахим Кане ("Ворскла")

Еще один легионер полтавского коллектива. Теперь уже на другом фланге атаки. Малийский вингер хоть и не отметился результативным действиями, однако на пару с Фелипе хорошо показывал себя в атаке.

Форвард: Михаил Шестаков ("Верес")

Гол Михаила позволил ровенской команде вырвать ничью в игре против житомирского "Полесья". Шестаков хоть и вышел на замену под конец второго тайма, впрочем сумел выжать максимум и принести пользу. Только на 7-й компенсированной к поединку минуте, когда "волки" уже мысленно праздновали победу, Михаил откликнулся на верховую передачу и ударом головой отправил мяч в ворота команды Юрия Калитвинцева.

Тренер: Виктор Скрипник ("Ворскла")

Выбор был сложный. Кроме Скрипника на это место претендовали и Олег Дулуб, и Юрий Вернидуб. Впрочем, в пользу именно наставника "Ворсклы" играет сложность поединка против "Днепра-1" и статус соперника. Скрипник сумел донести своим подопечным, что не следует бояться грозных днепрян, а можно играть с ними на уровне и даже побеждать.

Запасные: Герман Пеньков (ЛНЗ), Георгий Ермаков ("Александрия"), Богдан Слюбик ("Рух"), Марко Сапуга ("Рух"), Александр Зубков ("Шахтер"), Сергей Рыбалка (ЛНЗ), Дмитрий Крыськив ("Шахтер"), Дмитрий Мишнев ("Заря").