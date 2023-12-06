Алиев на украинском языке поздравил с Днем ВСУ - ВИДЕО
Александр обратился к побратимам
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который сейчас служит в ВСУ, поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины. Среди прочего, Александр записал видеообращение на украинском языке.
"Всем хороший день. Хочу поздравить ребят и девушек, причастных к этому празднику. С Днем Вооруженных Сил Украины.
Хочу пожелать в первую очередь крепкого здоровья. И победа будет за Украиной. Слава ВСУ! Слава Украине", – сказал Алиев.
December 6, 2023
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