В Нью-Йорке почтили память Валерия Лобановского

Память об одной из легендарных личностей украинского и европейского футбола Валерии Лобановском, жизнь которого оборвалась 13 мая 2002 года, чтят не только в нашей стране, но и за рубежом. На протяжении более двух десятков лет в США проводится турнир, посвященный памяти футбольного Мэтра. Традиционные соревнования, организатором которых все эти годы является президент Ассоциации ветеранов спорта США Эдвард Лучин, недавно завершились в Нью-Йорке.

- В этом году совместно с "BridgeView Soccer Academy" был проведен уже 22-й по счету Мемориал, - сообщил Лучин корреспонденту UA-Футбол. – В спортивном комплексе Match Point в Бруклине собрались поклонники футбола, чтобы вспомнить и почтить память Героя Украины, известного футбольного тренера Валерия Лобановского. В соревнованиях принимали участие четыре нью-йоркских коллектива - "BridgeView Soccer Academy", "Madison High School Soccer Team", команда Матвея Черкасского и "Asian-American Team Up". Посостязались в турнире также и четыре юношеские команды – двое представителей первого из клубов (с условным обозначением "Red" и "White"), а также "Chelsea Premier SA" и "UYSC Chelsea". На матчах Мемориала Лобановского был задействован опытный рефери – экс-арбитр ФИФА Сергей Кравченко из Кыргызстана.

По словам Лучина, первый удар по мячу, открывая турнир, сделал известный в прошлом футболист сборной Азербайджана, трехкратный чемпион страны в составе бакинского "Нефтчи" Эльшан Гамбаров, который в свое время находился на просмотре в запорожском "Торпедо" времен тренерства Леонида Колтуна и Евгения Яровенко. Ныне он один из руководителей футбольной академии Нью-Йорка - "BridgeView soccer academy".

По итогам интересного и боевого группового турнира взрослых команд первое место заняли футболисты "BridgeView soccer academy", которые набрали одинаковое количество очков (по 7) с финишировавшей второй командой учеников Матвея Черкасского, но обеспечили себе преимущество за счет лучшей общей разницы забитых и пропущенных мячей. Поединок между ними отличался упорством и завершился боевой ничьей 3:3. На третьей позиции – "Madison High School Soccer Team". Замкнули четвёрку представители китайской общины Нью-Йорка – "Asian-American Team Up".

Захватывающим выдался и юношеский турнир Мемориала, в котором лучшими были юные футболисты "Chelsea Premier SA", завоевавшие специально изготовленные к соревнованиям медали чемпионов. На втором и третьем местах соответственно команды "UYSC Chelsea" и "BridgeView Soccer Academy-Red". На четвёртой позиции "BridgeView Soccer Academy-White".

Поначалу планировалось, что в этом году участие в Мемориале Лобановского примет одна из ветеранских команд Украины. Однако по объективным причинам, одной из которых является война, задуманное осуществить не удалось. Тем не менее, организаторы турнира надеются, что в 2024 году заложенная еще два десятилетия назад традиция участия в Мемориале футбольных мастеров из Украины сможет продолжиться. В этом году, как и в предыдущие девять лет, турнир проходит под лозунгом "Вместе с Украиной. Одна единая".