Минмолодьспорта: Решение об участии в ОИ-2024 будет принято после консультаций с украинским спортивным сообществом и политическим руководством страны

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бидный прокомментировал решение МОК допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже под нейтральным флагом.

"Решение Исполкома МОК позволить российским и белорусским спортсменам прятаться за фейковой нейтральностью – безответственное.

Только на днях Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и анонсировал, что соответствующее решение МОК будет приниматься только в марте следующего года.

Мы со своей стороны объясняли международным партнерам и олимпийскому комитету, что у российских спортсменов такие же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев. А это значит, что они несут часть ответственности за смерть украинцев.

Во время войны не удастся прятаться за белым флагом "нейтральности". Нейтральность во времена, когда в Европе идет самая кровавая война со времен Второй мировой и одна нация пытается уничтожить другую – означает безответственность и молчаливое попустительство убийцам.

Мы решительно осуждаем безответственное решение членов Исполкома Международного олимпийского комитета. Единственное государство, которое трижды нарушало олимпийское перемирие – россия.

Единственное государство, которое пытается провести альтернативу Олимпиаде – Россия. Единственное государство, угрожающее приехать на Олимпиаду на танках – Россия.

Что еще должна сделать россия – кого еще должна убить россия, чтобы Международный олимпийский комитет наконец снял розовые очки по отношению к стране-террористке?

Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны", – сказал Бидный.