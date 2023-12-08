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Владимир Кличко: Российский флаг не белый, он окровавленный

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Владимир Кличко - о допуске "нейтральных" россиян к Олимпиаде

Владимир Кличко: Российский флаг не белый, он окровавленный

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал решение МОК допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже под нейтральным флагом.

"МОК решил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Париже под "нейтральным" флагом. Этот фальшивый нейтралитет служит для сокрытия военных преступлений.

Российский флаг не белый, он окровавленый. Это решение портит олимпийский дух", – сказал Кличко.

Отметим, что россияне и белорусы смогут выступать в личных стартах, команды не будут допущены к соревнованиям. Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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