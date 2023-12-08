Владимир Кличко: Российский флаг не белый, он окровавленный
Владимир Кличко - о допуске "нейтральных" россиян к Олимпиаде
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал решение МОК
"МОК решил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Париже под "нейтральным" флагом. Этот фальшивый нейтралитет служит для сокрытия военных преступлений.
Российский флаг не белый, он окровавленый. Это решение портит олимпийский дух", – сказал Кличко.
Отметим, что россияне и белорусы смогут выступать в личных стартах, команды не будут допущены к соревнованиям. Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.
Популярное сейчас
- Будет ли Днепр-1 зимним чемпионом? Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Ни тура без скандала. Монзуль поставила странный пенальти в пользу Шахтера в матче с Вересом. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- WSJ: Южная Корея передаст через США Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО