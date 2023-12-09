Свитолина, Усик, Шевченко: Зеленский побеседовал с послами United 24. Фото
Хорошая атмосфера
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор в онлайн формате с участниками благотворительной платформы United 24.
Среди ее членов также представители спорта: лучшая теннисистка нашего государства Элина Свитолина, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и легенда мирового футбола Андрей Шевченко.
Фото со встречи опубликованы на официальной странице платформы в Instagram.
Напомним, что ранее Беленюк
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