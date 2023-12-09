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Свитолина, Усик, Шевченко: Зеленский побеседовал с послами United 24. Фото

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Свитолина, Усик, Шевченко: Зеленский побеседовал с послами United 24. Фото

Фото: president.gov.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор в онлайн формате с участниками благотворительной платформы United 24.

Среди ее членов также представители спорта: лучшая теннисистка нашего государства Элина Свитолина, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и легенда мирового футбола Андрей Шевченко.

Фото со встречи опубликованы на официальной странице платформы в Instagram.

Напомним, что ранее Беленюк прокомментировал допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024.

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Андрей Шевченко Александр Усик Элина Свитолина Владимир Зеленский
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