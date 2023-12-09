Уже не Шуфрич. Верховная Рада избрала нового председателя Комитета по свободе слова
Представитель партии "Голос"
Ярослав Юрчишин у Facebook
Верховная Рада Украины избрала нового председателя Комитета по свободе слова.
Им стал депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. Об этом народный избранник лично сообщил на своей странице в Facebook.
Юрчишин отметил, что его кандидатура была поддержана 247 голосами.
“Работать в комитете, который настолько потерял доверие, — это вызов, но сейчас именно то время, когда нужно брать на себя ответственность. Независимые медиа играют ключевую роль в демократической стране во время войны. Свобода слова является незыблемой ценностью украинцев и одним из главных требований вступления в Европейский Союз. Так что к делу”, - написал Юрчишин.
Добавим, что предыдущим главой Комитета ВР по свободе слова был пророссийский депутат, бывший владелец футбольного клуба "Говерла" Нестор Шуфрич. Однако 15 сентября к нему пришли правоохранительные органы с обысками, после чего ему объявили подозрение в государственной измене и взяли под стражу нардепа.
После ареста Шуфрича большинство полномочий Комитета по свободе слова передали в Комитет по гуманитарным вопросам.
Популярное сейчас
- Кривбасс - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Пионер будущего Италии? Ювентус наконец-то оправдывает свое имя
- Украинский вратарь стал лучшим игроком Шерифа за ноябрь
- Байден: Отказ в поддержке Украины - это просто безумие
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев