Уже не Шуфрич. Верховная Рада избрала нового председателя Комитета по свободе слова

Верховная Рада Украины избрала нового председателя Комитета по свободе слова.

Им стал депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. Об этом народный избранник лично сообщил на своей странице в Facebook.

Юрчишин отметил, что его кандидатура была поддержана 247 голосами.

“Работать в комитете, который настолько потерял доверие, — это вызов, но сейчас именно то время, когда нужно брать на себя ответственность. Независимые медиа играют ключевую роль в демократической стране во время войны. Свобода слова является незыблемой ценностью украинцев и одним из главных требований вступления в Европейский Союз. Так что к делу”, - написал Юрчишин.

Добавим, что предыдущим главой Комитета ВР по свободе слова был пророссийский депутат, бывший владелец футбольного клуба "Говерла" Нестор Шуфрич. Однако 15 сентября к нему пришли правоохранительные органы с обысками, после чего ему объявили подозрение в государственной измене и взяли под стражу нардепа.

После ареста Шуфрича большинство полномочий Комитета по свободе слова передали в Комитет по гуманитарным вопросам.