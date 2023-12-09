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Уже не Шуфрич. Верховная Рада избрала нового председателя Комитета по свободе слова

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Представитель партии "Голос"

Уже не Шуфрич. Верховная Рада избрала нового председателя Комитета по свободе слова

Ярослав Юрчишин у Facebook

Новина українською

Верховная Рада Украины избрала нового председателя Комитета по свободе слова.

Им стал депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. Об этом народный избранник лично сообщил на своей странице в Facebook.

Юрчишин отметил, что его кандидатура была поддержана 247 голосами.

“Работать в комитете, который настолько потерял доверие, — это вызов, но сейчас именно то время, когда нужно брать на себя ответственность. Независимые медиа играют ключевую роль в демократической стране во время войны. Свобода слова является незыблемой ценностью украинцев и одним из главных требований вступления в Европейский Союз. Так что к делу”, - написал Юрчишин.

Добавим, что предыдущим главой Комитета ВР по свободе слова был пророссийский депутат, бывший владелец футбольного клуба "Говерла" Нестор Шуфрич. Однако 15 сентября к нему пришли правоохранительные органы с обысками, после чего ему объявили подозрение в государственной измене и взяли под стражу нардепа.

После ареста Шуфрича большинство полномочий Комитета по свободе слова передали в Комитет по гуманитарным вопросам.

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Источник:
Ярослав Юрчишин у Facebook
Опубликовал: Максим Кучер
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