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Министр молодежи и спорта о бойкоте Олимпиады: Сейчас объявлять об этом не надо

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Решение нужно принять взвешенно

Министр молодежи и спорта о бойкоте Олимпиады: Сейчас объявлять об этом не надо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный рассказал, как относится к возможному бойкоту Олимпиады 2024 из-за допуска россиян и белорусов. Его слова цитирует tribuna.ua:

"Я думаю, что это спортсменов нужно спрашивать. Во всяком случае, сейчас объявлять о бойкоте не следует. Нам нужно делать все, чтобы их там было как можно меньше. И держать эту интригу, это напряжение, давление до конца.

Посмотрим, как будет проводиться этот отбор. Мы видим, что МОК взял на себя возможности пересматривать решения международных федераций, если я правильно понял суть того, что было написано в этих условиях.

Я думаю, что мы должны использовать каждый случай для того, чтобы обжаловать, чтобы освещать. Это мое мнение, но понятно, что решение буду принимать не только я" – сказал он.

Напомним, что ранее Жан Беленюк прокомментировал допуск россиян к ОИ-2024.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Андрей Хижняк
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