Порту одержал победу перед матчем против Шахтера: Бенфика опустилась на третье место в чемпионате Португалии

В субботу свои матчи провели прямые конкуренты "Бенфики" Анатолия Трубина в борьбе за чемпионство Португалии.

"Спортинг" потерпел выездное поражение в поединке против "Гимарайнша" (2:3), хотя именно "львы" открыли счет во встрече. "Порту" обыграл "Касса Пиа" со счетом 3:1.

Таким образом, "Спортинг" остался в лидерах чемпионата Португалии, а "драконы" сумели выйти на второе место. У обеих команд по 31 очку. У третьей "Бенфики" – 30 зачетных пунктов. Четвертая "Брага" тоже неподалеку – у нее 29 баллов.

Еще два тура назад "орлы" возглавляли турнирную таблицу, однако дважды подряд сыграли вничью: сначала в гостях против "Морейренсе" (0:0), а затем дома с "Фаренсе" (1:1).

Добавим, что “Порту” и “Бенфика” посреди следующей недели сыграют решающие матчи в Лиге чемпионов. "Драконам" нужно не уступить в домашнем поединке против "Шахтера", чтобы выйти в 1/8 финала. "Орлы" должны побеждать "Зальцбург" в гостях с разницей минимум в два мяча, чтобы квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы.