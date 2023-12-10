Порту одержал победу перед матчем против Шахтера: Бенфика опустилась на третье место в чемпионате Португалии
Еще два тура назад "орлы" лидировали в первенстве
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В субботу свои матчи провели прямые конкуренты "Бенфики" Анатолия Трубина в борьбе за чемпионство Португалии.
"Спортинг" потерпел выездное поражение в поединке против "Гимарайнша" (2:3), хотя именно "львы" открыли счет во встрече. "Порту" обыграл "Касса Пиа" со счетом 3:1.
Таким образом, "Спортинг" остался в лидерах чемпионата Португалии, а "драконы" сумели выйти на второе место. У обеих команд по 31 очку. У третьей "Бенфики" – 30 зачетных пунктов. Четвертая "Брага" тоже неподалеку – у нее 29 баллов.
Еще два тура назад "орлы" возглавляли турнирную таблицу, однако дважды подряд сыграли вничью: сначала в гостях против "Морейренсе" (0:0), а затем дома с "Фаренсе" (1:1).
Добавим, что “Порту” и “Бенфика” посреди следующей недели сыграют решающие матчи в Лиге чемпионов. "Драконам" нужно не уступить в домашнем поединке против "Шахтера", чтобы выйти в 1/8 финала. "Орлы" должны побеждать "Зальцбург" в гостях с разницей минимум в два мяча, чтобы квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы.
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