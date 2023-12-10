Украинские спортсмены обратились к международному сообществу: России не место на Олимпиаде. Видео
Ублюдкам не место на белом свете
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Группа известных украинских спортсменов обратилась к международному спортивному сообществу после того, как МОК
"российские спортсмены поддерживают войну – российские спортсмены едут на Олимпиаду. россия презирает международное право – российские спортсмены едут на Олимпиаду. россия убивает детей – российские спортсмены едут на Олимпиаду. россия уничтожает города – российские спортсмены едут на Олимпиаду. российским спортсменам не место на Олимпиаде" – говорится в обращении.
Напомним, что ранее и.о. министра молодежи и спорта Украины
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