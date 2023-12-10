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Украинские спортсмены обратились к международному сообществу: России не место на Олимпиаде. Видео

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Ублюдкам не место на белом свете

Украинские спортсмены обратились к международному сообществу: России не место на Олимпиаде. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Группа известных украинских спортсменов обратилась к международному спортивному сообществу после того, как МОК допустил россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх 2024.

"российские спортсмены поддерживают войну – российские спортсмены едут на Олимпиаду. россия презирает международное право – российские спортсмены едут на Олимпиаду. россия убивает детей – российские спортсмены едут на Олимпиаду. россия уничтожает города – российские спортсмены едут на Олимпиаду. российским спортсменам не место на Олимпиаде" – говорится в обращении.

Напомним, что ранее и.о. министра молодежи и спорта Украины рассказал о возможном бойкоте ОИ 2024.

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