Украинские спортсмены обратились к международному сообществу: России не место на Олимпиаде. Видео

Группа известных украинских спортсменов обратилась к международному спортивному сообществу после того, как МОК допустил россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх 2024.

"российские спортсмены поддерживают войну – российские спортсмены едут на Олимпиаду. россия презирает международное право – российские спортсмены едут на Олимпиаду. россия убивает детей – российские спортсмены едут на Олимпиаду. россия уничтожает города – российские спортсмены едут на Олимпиаду. российским спортсменам не место на Олимпиаде" – говорится в обращении.