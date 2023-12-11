Молодежная сборная Украины по хоккею обыграла Польшу в стартовом матче ЧМ-2023

Молодежная сборная Украины одержала победу на чемпионате мира в дивизионе 1В над поляками.

Украинская команда уверенно начала матч, а после перерыва смогла удвоить свое преимущество. В заключительном отрезке матча перевес нашей сборной достиг 5 шайб, на что поляки сумели ответить лишь одной.

Напомним, что уже 12 декабря Украина сыграет против Эстонии.

Чемпионат мира по хоккею U-20. Дивизион 1B

Польша U20 - Украина U20 - 1:5 (0:1, 0:1, 0:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 - Дахновский (Сидоренко), 03:16. 0:2 - Шаповалов (Евтехов), 30:55. 0:3 - Трошкин (Шаповалов), 41:44. 0:4 - Евтехов (Лысак), 46:03. 0:5 - Сидоренко (Волков), 57:11. 1:5 - Сикирка (Роцки, Мусьол), 57:34