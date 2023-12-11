"Его слова ничего не стоят", - Зеленский снова отверг возможность переговоров с Путиным

Президенту РФ Владимиру Путину "не нужен мир в Украине", отметил глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ.

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"Прежде всего, ему (Путину) не нужен мир. Когда мы хотим решить какую-нибудь проблему, мы должны понять, что это нужно всем сторонам. Мы хотим закончить войну", – сказал президент Украины.

Зеленский заявил, что "не представляет переговоров с российской стороной о людях, живущих на оккупированных территориях Украины".

"Как я могу договариваться с Путиным? Давайте на секунду забудем, что он убийца. С российской стороной. Как я могу договариваться с ним о людях, которые находятся в каких-то поселках, которых оккупировали, которые там живут. И тут садятся два человека или две команды и говорят: пусть они будут твои. Кто мы такие, чтобы решать, где человеку жить, кем быть, на каком языке говорить, какой флаг уважать? Кто мы такие?", – высказался глава украинского государства.

Президент Украины подчеркнул, что согласно конституции он "должен защищать права и свободы людей, помочь и освободить от захватчиков, рядом с ним должны быть граждане, готовые взять в руки оружие и помочь людям в оккупации".

"Кто хочет умирать? Никто. Все живые люди. Но этот человек (Путин) не хочет никакого диалога, он не хочет остановить войну. Для него сегодня остановить войну – это два слова по телефону. Сказать своим войскам отойти. Это восстановление, полное восстановление (территории), дальше – это чисто дипломатия, дальше разговор без всякого оружия. Этот человек не хочет это делать, он не заинтересован", – подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что в 2014 году после оккупации Россией части Донбасса Путин заявлял, что "не собирается идти полномасштабной войной против Украины". Тогда оправданием президента РФ было то, что он якобы помогает русскоязычным, подчеркнул Зеленский.

"Если это так, зачем он пошел полномасштабной войной? Все, что он говорит, – это неправда. Он не заинтересован в независимой Украине, ему нужна Украина как анклав России, что он сделал с Беларусью, что делал с Молдовой, Грузией. Везде, как у нас – захваченная часть территории, чтобы не было стабильности, чтобы уже через время прийти и захватить полностью. Украина просто большое государство и ему не удалось. Поэтому – что ему поставить на компромисс? Кто он? Я не могу торговать людьми. И с кем? С человеком, слово которого стоит ничего. Это не гарантии", – подчеркнул Зеленский.