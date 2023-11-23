Путин обвинил Украину в отказе от мирных переговоров

Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за отсутствие переговоров между Россией и Украиной лежит на Киеве, сообщает DW.

"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что выходит из переговорного процесса", - заявил Путин, выступая по видеосвязи на саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20) в среду, 22 ноября.

Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подписании декрета, запрещающего вести с Россией такие переговоры.

О каком декрете идет речь, Путин не уточнил. В сентябре 2022 года Зеленский подписал указ, в котором констатировалась невозможность переговоров лично с Путиным, а не с представителями России в целом.

Кроме того, Путин весьма своеобразно отреагировал на заявления выступавших перед ним мировых лидеров о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России в Украине.

"Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе - это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, секторе Газа, сегодня не потрясает?" - сменил тему российский президент.

Напомним, что Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Киев считает необходимым условием для заключения мира отвод Россией войск на границы 1991 года. "Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали, - не будет такого", - заявил президент Украины в начале ноября.

Путин ранее также утверждал, что статус оккупированных Россией территорий не подлежит обсуждению в ходе потенциальных переговоров.