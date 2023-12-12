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Хирн: Не собираюсь списывать Усика со счетов в бою с Фьюри

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Британец высказался о предстоящем бое своего подопечного

Хирн: Не собираюсь списывать Усика со счетов в бою с Фьюри

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный британский промоутер Эдди Хирн дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

"Раньше я считал Фьюри явным фаворитом. Но после боя с Нганну у меня больше нет прежней уверенности. Никто не знает наверняка, в каком нынче физическом состоянии Тайсон. Как по мне, ему повезло, что Усик не панчер. Ему повезло, что Усик намного меньше. Потому что если бы вместо Усика был кто-то другой… Кто-то крупнее… Кто-то мощнее в силовой борьбе… То я допускаю, что уверенность Фьюри растаяла бы на глазах.

Фьюри победит Усика. Но не собираюсь списывать Александра со счетов. Полагаю, что главный вопрос — физическое и ментальное состояние Фьюри после боя с Нганну. В том поединке он не был похож на самого себя. Но, допустим, это была просто плохая подготовка", — сказал Хирн в интервью The MMA Hour.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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