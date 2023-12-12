Бондарь: Футбол ничего не потерял от того, что УЕФА не допустил россиян к своим соревнованиям

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже под нейтральным флагом.

"Это совершенно безответственное решение. Все в мире прекрасно знают, что означает нейтральный флаг. Россияне бомбят нашу инфраструктуру, энергосистему, садики. Очень тяжело об этом говорить.

УЕФА не допустил россиян к своим соревнованиям. И что, футбол от этого потерял? Вовсе нет. Надо сделать все, чтобы страна 404 не участвовала в таких соревнованиях как Олимпийские Игры.

Хочется пожелать успеха и поддержать наших спортсменов, которые поедут на Игры, даже если там выступят так называемые нейтральные спортсмены", - сказал Бондарь.