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Бондарь: Футбол ничего не потерял от того, что УЕФА не допустил россиян к своим соревнованиям

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Защитник Шахтера категорически против допуска россиян на ОИ-2024

Бондарь: Футбол ничего не потерял от того, что УЕФА не допустил россиян к своим соревнованиям

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Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже под нейтральным флагом.

Читайте такжеОфициально: МОК допустил россиян и белорусов под нейтральным флагом к Олимпиаде-2024

"Это совершенно безответственное решение. Все в мире прекрасно знают, что означает нейтральный флаг. Россияне бомбят нашу инфраструктуру, энергосистему, садики. Очень тяжело об этом говорить.

УЕФА не допустил россиян к своим соревнованиям. И что, футбол от этого потерял? Вовсе нет. Надо сделать все, чтобы страна 404 не участвовала в таких соревнованиях как Олимпийские Игры.

Хочется пожелать успеха и поддержать наших спортсменов, которые поедут на Игры, даже если там выступят так называемые нейтральные спортсмены", - сказал Бондарь.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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