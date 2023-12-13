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Усик вошел в топ-3 обновленного рейтинга P4P по версии ESPN

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Тайсон Фьюри опустился вниз

Усик вошел в топ-3 обновленного рейтинга P4P по версии ESPN

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ESPN на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира не зависимо от весовой категории.

Первое место занял объединенный чемпион полусреднего веса Теренс Кроуфорд, на второй строчке расположился японец Наоя Иноуэ, и топ-3 замкнул украинец Александр Усик.

Напомним, что 17 февраля он проведет бой с Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии.

Топ-10 рейтинга pound-for-pound от ESPN:

1. Теренс Кроуфорд

2. Наоя Иноуэ

3. Александр Усик

4. Сауль Альварес

5. Дмитрий Бивол

6. Девин Хэйни

7. Артур Бетербиев

8. Джервонта Дэвис

9. Шакур Стивенсон

10. Тайсон Фьюри

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Источник:
Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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