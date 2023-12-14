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Джошуа: Поражение от Усика воспринял как науку

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Британец вспомнил бой с украинцем

Джошуа: Поражение от Усика воспринял как науку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-чемпион мира по трём версиям британец Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) дал интервью для британского телеканала TNT Sports, где рассказал о бое с Александром Усиком (21-0, 14 КО).

— Я дважды был в ринге с Усиком. Я разделял с ним ринг дважды, 24 раунда. Он действительно талантливый боец. Для некоторых людей это, очевидно, поражение в рекорде, но для меня — я воспринял это как науку. Так что я научился на этом поединке, и я вернусь сильнее.

— Когда я говорю абсолютный чемпион, что это для вас значит? Вы немного чувствуете боль? Хотите им стать?

— Я хотел, но сейчас этого уже не случится.

— Прошли ли вы через период печали, когда одна из ваших целей не реализовалась?

— Да, вы же видели после второго боя с Усиком.

— Было ли это горе?

— Да, потому что я выпал из гонки за звание абсолютного чемпиона, и я больше не был чемпионом. Это было что-то большое, я не знаю, как объяснить, но это прошло. Это просто страсть. Я называю это страстью. Было много эмоций. Да, много эмоций. Сейчас я через это прошёл, это уже не часть моего плана. Так что же будет дальше? Я ставлю цель — стать чемпионом.

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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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