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Костюченко: 23 из 27 постоянных членов УАФ поддержали выдвижение кандидатуры Шевченко

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Судя по всему, с новым президентом УАФ уже все ясно

Костюченко: 23 из 27 постоянных членов УАФ поддержали выдвижение кандидатуры Шевченко

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Вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал о грядущих выборах президента Ассоциации, которые состоятся 25 января, а также опроверг информацию о том, что он был "резервным" кандидатом в случае отказа Андрея Шевченко.

Читайте такжеКостюченко был резервным кандидатом на пост президента УАФ со стороны Офиса президента

"Давайте сразу расставим акценты: кандидатов на избрание в президенты УАФ согласно уставу организации имеют право выдвигать только постоянные члены – это 25 региональных ассоциаций, а также УПЛ и ПФЛ. Никто — ни сами кандидаты, ни органы государственной власти, ни какие-либо другие организации — не имеют такого права и возможностей. Такое право, повторюсь, есть исключительно у членов УАФ.

Что касается лично меня. По решению Исполкома УАФ я должен обеспечить подготовку и проведение внеочередного конгресса в соответствии с уставными документами УАФ, УЕФА и ФИФА. Никаких планов по участию в выборах президента УАФ у меня не было, и с таким предложением ко мне не обращались члены УАФ, имеющие право выдвигать кандидатов на этот пост.

Что касается текущей ситуации, то у меня есть информация, что уже 23 организации провели заседания своих руководящих органов, на которых проголосовали за то, чтобы кандидатом в президенты УАФ стал Андрей Николаевич Шевченко. Сейчас мы ожидаем в УАФ подтверждающие такие решения оригиналы для официальной регистрации", – сказал Костюченко.

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Андрей Шевченко Вадим Костюченко УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.12.2023 в 18:04
Це не надовго... Шева хоче тренувати, а не в папірцях загрузнути.... Це не його..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.12.2023 в 18:04
Це не надовго... Шева хоче тренувати, а не в папірцях загрузнути.... Це не його..
Ответить
0
0

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