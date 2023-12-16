  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. С брутальным фолом от Биссума. Ноттингем Форест – Тоттенхэм 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

С брутальным фолом от Биссума. Ноттингем Форест – Тоттенхэм 0:2. Видео голов и обзор матча

Общие новости

"Шпоры" победили второй раз подряд

С брутальным фолом от Биссума. Ноттингем Форест – Тоттенхэм 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор поединка 17 тура АПЛ, в котором "Ноттингем Форест" встречался с "Тоттенхэмом". "Шпоры" забили по одному голу в каждом из таймов, а два результативных действия в свой актив записал швед Деян Кулусевский. В то же время последние 20 минут гости доигрывали в меньшинстве, ведь Ив Биссума очень грубо сыграл против соперника и получил прямую красную карточку.

"Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм" 0:2

Голы: Ришарлисон 45+2 – Кулусевский 65

Удаление: Биссума 70

По теме
yellow-arrow
Силы обороны ликвидировали за сутки 930 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
yellow-arrow
Россияне ночью снова атаковали с воздуха. Украинская ПВО уничтожила 30 шахедов из 31
yellow-arrow
Триумф сборной по футзалу, признание Миколенко, деньги для украинских клубов за евросезон. Главные новости за 8 декабря
Ноттингем Форест Тоттенхэм (Лондон) обзор
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости