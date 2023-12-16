С брутальным фолом от Биссума. Ноттингем Форест – Тоттенхэм 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор поединка 17 тура АПЛ, в котором "Ноттингем Форест" встречался с "Тоттенхэмом". "Шпоры" забили по одному голу в каждом из таймов, а два результативных действия в свой актив записал швед Деян Кулусевский. В то же время последние 20 минут гости доигрывали в меньшинстве, ведь Ив Биссума очень грубо сыграл против соперника и получил прямую красную карточку.

"Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм" 0:2

Голы: Ришарлисон 45+2 – Кулусевский 65

Удаление: Биссума 70