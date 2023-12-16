Президент ФФ Италии: Мы заслужили выход на Евро-2024. Первым нас поздравил Шевченко
С критикой относится к тому зловещему потенциальному пенальти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Итальянской Федерации футбола Габриэле Гравина ответил на провокационные вопросы журналистов по выходу команды на Евро-2024. В том числе его спросили, стала ли Италия большим врагом для украинцев, чем Россия, после неназначенного пенальти в конце очной встречи в ноябре.
“Шутите? Первым нас поздравил Андрей Шевченко – друг, с которым я много лет общаюсь напрямую. Он знает, кто мы, и всем сердцем ценит то, что итальянская федерация делает и будет делать для украинского народа.
Мы заслужили такой результат в том матче, так же как мы справедливо заслужили выход из группы, о которой никто не говорит, но она была самой тяжелой с 4 сильными командами.
Не назначенный пенальти для Украины? Сведение выступления в один эпизод кажется мне чистым мазохизмом. Не отдавать должной оценки квалификации – неуважение к сборной Италии”, - сказал Гравина.
Отметим, что сборная Украины в случае победы над итальянцами в матче 21 ноября напрямую выходила в финальную часть Чемпионата Европы-2024. Тогда команды сыграли со счетом 0:0, но матч запомнился скандальным решением арбитра в конце встречи: он не назначил пенальти в ворота "сквадры адзуры".
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