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Президент ФФ Италии: Мы заслужили выход на Евро-2024. Первым нас поздравил Шевченко

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С критикой относится к тому зловещему потенциальному пенальти

Президент ФФ Италии: Мы заслужили выход на Евро-2024. Первым нас поздравил Шевченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Итальянской Федерации футбола Габриэле Гравина ответил на провокационные вопросы журналистов по выходу команды на Евро-2024. В том числе его спросили, стала ли Италия большим врагом для украинцев, чем Россия, после неназначенного пенальти в конце очной встречи в ноябре.

“Шутите? Первым нас поздравил Андрей Шевченко – друг, с которым я много лет общаюсь напрямую. Он знает, кто мы, и всем сердцем ценит то, что итальянская федерация делает и будет делать для украинского народа.

Мы заслужили такой результат в том матче, так же как мы справедливо заслужили выход из группы, о которой никто не говорит, но она была самой тяжелой с 4 сильными командами.

Не назначенный пенальти для Украины? Сведение выступления в один эпизод кажется мне чистым мазохизмом. Не отдавать должной оценки квалификации – неуважение к сборной Италии”, - сказал Гравина.

Отметим, что сборная Украины в случае победы над итальянцами в матче 21 ноября напрямую выходила в финальную часть Чемпионата Европы-2024. Тогда команды сыграли со счетом 0:0, но матч запомнился скандальным решением арбитра в конце встречи: он не назначил пенальти в ворота "сквадры адзуры".

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Украина Италия Габриэле Гравина
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Источник:
tuttocagliari
Опубликовал: Максим Кучер
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