Степаненко: Мы будем напоминать людям по всему миру, что война в Украине продолжается

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко на пресс-конференции в Токио рассказал о миссии "горняков" во время международных матчей.

“Осознавая, что происходит в твоей стране, ты должен каждый день посылать месседжи. Каждый день. Это наша миссия, наша цель, наша работа.

Мы будем ездить по странам, посылать месседжи, говорить об этом, будем напоминать людям по всему миру, что война в Украине все еще продолжается.

Это тяжело, каждый день погибают люди, и мир должен помогать и поддерживать Украину в этой тяжелой ситуации.

Защитить, возможно, другие страны, европейские страны, мир, от таких стран как Россия, которые делают подобные вещи”, - сказал Степаненко.