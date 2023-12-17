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Украинские спецслужбы нашли прослушку в кабинете, которым мог бы пользоваться Залужный

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СБУ открыла уголовное производство

Украинские спецслужбы нашли прослушку в кабинете, которым мог бы пользоваться Залужный

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Валерия Залужного, обнаружили устройство для прослушивания.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ.

Пресс-службы СБУ отметили, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу.

Сотрудники СБУ принимают все предусмотренные законом меры для расследования данного правонарушения.

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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