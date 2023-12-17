Украинские спецслужбы нашли прослушку в кабинете, которым мог бы пользоваться Залужный
СБУ открыла уголовное производство
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Сегодня в кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Валерия Залужного, обнаружили устройство для прослушивания.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ.
Пресс-службы СБУ отметили, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы.
По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу.
Сотрудники СБУ принимают все предусмотренные законом меры для расследования данного правонарушения.
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