Украинские спецслужбы нашли прослушку в кабинете, которым мог бы пользоваться Залужный

Сегодня в кабинете главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Валерия Залужного, обнаружили устройство для прослушивания.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ.

Пресс-службы СБУ отметили, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу.

Сотрудники СБУ принимают все предусмотренные законом меры для расследования данного правонарушения.