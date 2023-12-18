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В Шахтере назвали сумму, которую рассчитывают заработать на товарищеском матче в Японии

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Деньги пойдут на благотворительность

В Шахтере назвали сумму, которую рассчитывают заработать на товарищеском матче в Японии

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Шахтер" рассчитывает заработать на товарищеском матче против "Ависпы Фукуоки", который сейчас проходит в столице Японии Токио, около двух миллионов долларов. Об этом сообщил коммерческий директор донецкого клуба Юрий Свиридов.

"Пока не знаем, как это было и в случае с "Тоттенхэмом". Тогда мы надеялись, что это будет 100-200 тысяч долларов, а получилось так, что нам перечислили почти 522 тысячи евро.

В этом случае организаторы сказали, что рассчитывают на 2 миллиона долларов. 85% этих средств должны пойти на миссию ООН по миграции и 15% пойдут на Shakhtar Social, как и в случае с "Тоттенхэмом", - сказал функционер.

Отметим, что этот матч – последний для "Шахтера" в этом календарном году. Далее клуб отправится в отпуск.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Игорь Семйон
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