Беккенбауэр из глубинки. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Центрбек

"Джон Стоунз выйдет на финал Лиги Чемпионов в опорной зоне". Услышав эту слегка приукрашенную фразу (без мяча Джон продолжал играть центрбека) за полгода до матча против "Интера", вы бы подумали, что Гвардиолу снова невовремя посетил дух вдохновения. В сознании быстро бы всплыл знакомый и относительно свежий образ Гюндогана на позиции "шестёрки" в проигранном финале на "Драгау".

"Пеп снова перемудрил", – приговор массового зрителя прозвучал бы незамедлительно. Задолго до финального свистка. Мятежный гений Гвардиолы, как всегда, дал сбой в решающий момент. Но реальность оказалась совсем иной. "Манчестер Сити" выиграл требл, и находка со Стоунзом в центре поля стала одной из главных отмычек, открывшей "горожанам" двери к долгожданному европейскому признанию.

Пожалуй, именно покупка оружия массового поражения Холанда стала ключевой для выхода доминации "Сити" на новый уровень. Эндшпильные навыки норвежца были не хуже, чем у его соотечественника 16-го чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Заоблачный курс, по которому Эрлинг конвертирует моменты в голы, позволил Пепу больше не беспокоиться о судьбе матчей, в которых на доске у него стоит выигранная позиция.

Но природа игрового дара Холанда совсем иная, чем у другого великого норвежца. Естество Эрлинга – это динамика и хаос. Гвардиола же, как и Карлсен, предпочитают вязкую манёвренную игру без стратегического риска, в которой они с медлительностью удава душат своих жертв (недаром любимый дебют Магнуса – "каталон"). Холанд же прекрасен в острой игре. Фигура, которой нужны открытые линии для раскрытия своего потенциала.

Первое время с Холандом "Сити" как новичок ходил в начале сильнейшей фигурой, объявляя мат в несколько десятков ходов против заведомо более слабых соперников. Но матёрый позиционный игрок Гвардиола знал, что новоявленный ферзь не решит все его проблемы. Победить европейскую элиту можно только слаженным взаимодействием всех юнитов. И тут на сцену вышел слегка подзабытый Джон Стоунз. Тумблер, позволивший команде легко переключаться между позиционным зажимом и острой форсированной игрой на короля соперника.

Обычно обладание суперзвездой предполагает налог на роскошь. Ты либо снабжаешь условного Мбаппе солидной поддержкой и оставляешь сквозняк в тылах, либо пытаешься как-то сбалансировать состав, добавляешь ещё одного разрушителя, что влияет на атаку, где Килиан теперь вынужден выискивать свои редкие шансы. Трансформация Стоунза позволила неожиданно найти третье решение казавшейся "дилеммы".

Без него успех прошлого сезона был бы недостижимым. Выпускник "Барнсли" не делал такую же разницу, как Эрлинг Холанд с 52 голами в 53 матчах, Де Брюйне в плане созидания, Бернарду по части сохранения мяча или Родри в плане контроля игры. Но благодаря новой роли центрбека-опорника Стоунза "Сити" смог сохранить все свои ключевые фигуры в полузащите и атаке на оптимальных позициях, ничем не пожертвовав ни в билд-апе, ни в надёжности обороны.

Смесь физической мощи, абсолютного хладнокровия под давлением, первого касания и атипичной для британских защитников культура паса оказалась на таком уровне, что перевод в центр доски для Стоунза прошёл безболезненно. Доминация на ключевом участке поля "Сити" лишь усилилась, ведь вырваться из мёртвой хватки Стоунза и Родри без потери мяча – задача повышенной сложности. Цифры явно это отражают – "Сити" стал пропускать контратаки в два раза реже (1.2 ударов/90 минут с контратак от соперника до смены амплуа англичанина против 0.6/90 после).

Само собой, в опорной зоне продолжил властвовать Родри, истинный преемник Бускетса, его обновлённая версия на стероидах. Но Стоунз отнюдь не затерялся на фоне лучшей "шестёрки" европейского футбола последних лет. Наоборот, составил тому достойный дуэт, разделив с Родриго не только задачи по части деконструкции игры соперника, но и по части построения атак.

"Why do we need John Stones and Rodri playing together" ???????? Rodri and Stones : pic.twitter.com/1Jt4iTqzie

Бывшего центрбека в нём выдаёт только одноногость и некоторая корявость в почерке работы с мячом. Прирождённые опорники при приёме мяча или исполнении короткого паса движутся куда более размеренно и плавно. Но если отвлечься от визуального впечатления, и присмотреться к игре Стоунза с точки зрения игрового содержания, то в некоторых вещах от него прямо веет фирменным Бускетсом.

Особенно это прослеживается в работе корпусом. То, с какой лёгкостью он уходит от опеки оппонентов в тесных коробках за счёт своевременных разворотов и обманных движений корпусом, напоминает игру лучших выпускников Ла Масии – Серхи Бускетса и Тиаго Алькантары. И хоть манёвры Стоунза не выглядят так же элегантно, рецепт его успеха тот же – сплав простоты и эффективности.

If you told me this was Sergio Busquets and not John Stones, I’d believe you.



pic.twitter.com/rv8T8u3Kbc