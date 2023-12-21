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Экс-форвард Металлиста 1925 и Александрии завершил карьеру

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Сейчас Виталий Пономарь тренирует в академии Александрии

Экс-форвард Металлиста 1925 и Александрии завершил карьеру

metalist1925.com

Новина українською

33-летний украинский нападающий Виталий Пономарь завершил карьеру.

"Я уже закончил футбольную карьеру и сейчас тренирую в академии ФК "Александрия". Скорее всего, принял такое решение из-за травмы", - сказал Пономарь.

Последним клубом футболиста был "Диназ", выступающий в Первой лиге, который игрок покинул в сентябре.

В "Диназ" Виталий перешел минувшим летом после многомесячной игровой паузы, связанной с разрывом ахилла.

Пономарь известен по выступлениям за "Шахтер-3", "Александрию" (в ее составе он стал победителем Первой лиги в 2015 году, бронзовым призером УПЛ в 2019-м и провел 6 матчей в Лиге Европы), "Волынь" и "Металлист 1925".

В общей сложности на профессиональном уровне футболист провел 373 матча и забил 79 мячей.

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Виталий Пономарь
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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