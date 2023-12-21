Экс-форвард Металлиста 1925 и Александрии завершил карьеру
Сейчас Виталий Пономарь тренирует в академии Александрии
metalist1925.com
33-летний украинский нападающий Виталий Пономарь завершил карьеру.
"Я уже закончил футбольную карьеру и сейчас тренирую в академии
Последним клубом футболиста был "Диназ", выступающий в Первой лиге, который игрок покинул в сентябре.
В "Диназ" Виталий перешел минувшим летом после многомесячной игровой паузы, связанной с разрывом ахилла.
Пономарь известен по выступлениям за "Шахтер-3", "Александрию" (в ее составе он стал победителем Первой лиги в 2015 году, бронзовым призером УПЛ в 2019-м и провел 6 матчей в Лиге Европы), "Волынь" и "Металлист 1925".
В общей сложности на профессиональном уровне футболист провел 373 матча и забил 79 мячей.
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