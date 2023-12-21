Уайлдер: Я бы очень хотел встретиться с Усиком в ринге

Бывший чемпион WBC в хэвивейте американский нокаутёр Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) высказался в интервью Boxing News о лидере дивизиона Александре Усике (21-0, 14 КО).

"Я бы очень хотел встретиться с ним в ринге. Я трижды пытался сделать с ним бой. И он трижды мне отказывал. Он не знает того, чего знаю я. А я знаю то, чего не знает он. Я — именно тот чувак, которого остальные хотели бы избегать. И чем дольше, тем лучше."

Напомним, что уже в эту субботу, 23 декабря, американец проведет бой с бывшим обладателем пояса WBO новозеландцем Джозефом Паркером.