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Уайлдер: Я бы очень хотел встретиться с Усиком в ринге

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Этот бой выглядит вполне возможным

Уайлдер: Я бы очень хотел встретиться с Усиком в ринге

Новина українською

Бывший чемпион WBC в хэвивейте американский нокаутёр Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) высказался в интервью Boxing News о лидере дивизиона Александре Усике (21-0, 14 КО).

"Я бы очень хотел встретиться с ним в ринге. Я трижды пытался сделать с ним бой. И он трижды мне отказывал. Он не знает того, чего знаю я. А я знаю то, чего не знает он. Я — именно тот чувак, которого остальные хотели бы избегать. И чем дольше, тем лучше."

Напомним, что уже в эту субботу, 23 декабря, американец проведет бой с бывшим обладателем пояса WBO новозеландцем Джозефом Паркером.

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1 голосов
Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
21.12.2023 в 18:38
с начало забери пояс у Фьюри а потом будет тебе и Усик а так без пояса становись в очередь -вас много желающих на 4 пояса
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
21.12.2023 в 18:38
с начало забери пояс у Фьюри а потом будет тебе и Усик а так без пояса становись в очередь -вас много желающих на 4 пояса
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.12.2023 в 18:48
с начало (с) - no comments
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0
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