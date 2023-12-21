Уайлдер: Я бы очень хотел встретиться с Усиком в ринге
Этот бой выглядит вполне возможным
Бывший чемпион WBC в хэвивейте американский нокаутёр Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) высказался в интервью Boxing News о лидере дивизиона Александре Усике (21-0, 14 КО).
"Я бы очень хотел встретиться с ним в ринге. Я трижды пытался сделать с ним бой. И он трижды мне отказывал. Он не знает того, чего знаю я. А я знаю то, чего не знает он. Я — именно тот чувак, которого остальные хотели бы избегать. И чем дольше, тем лучше."
Напомним, что уже в эту субботу, 23 декабря, американец проведет бой с бывшим обладателем пояса WBO новозеландцем Джозефом Паркером.
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Источник:Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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alex.belogubko (одесса)
21.12.2023 в 18:38
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