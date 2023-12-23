Стойкость и характер. Сборная 2023-го года среди украинских легионеров по версии UA-Футбол. Вратарь

Наши легионеры за рубежом - это всегда очень деликатная тема. Особенно, если мы говорим о вратарской позиции. Здесь учитывается, и мягко говоря, количество наших представителей среди голкиперов в европейских чемпионатах, и болезненный (точнее блеклый) опыт наших стражей ворот в Европе, и вообще сложность и аутентичность вратарской фигуры в современном футболе.

Если говорить о лучшем среди наших на позиции голкипера за этот календарный год в Европе. То, конечно, фигура номер один - это Анатолий Трубин. Который, к слову, является самым дорогим среди всех украинских вратарей по версии портала Transfermarkt. И здесь речь далеко не только об игровых качествах, уровне или статистических оценках. Это все есть. Но прежде всего, здесь речь идет о выдержке, в хорошем смысле принципиальности, характере и такой важной в современном футболе черте, да и вообще в жизни, как адаптивность.

Прошлый сезон Анатолий провел в качестве железобетонного первого варианта для Игоря Йовичевича в качестве основного голкипера "Шахтера". В итоге чемпионство и наименьший показатель по количеству пропущенных голов в сезоне чемпионата Украины говорят сами за себя. Однако, все всё понимали. Трубин перерос текущих "горняков", да и вообще уровень украинского первенства. Это было лишь вопросом времени и финансов. И здесь, молодому киперу следует отдать только должное.

Фото: UA-Футбол/Автор - Алина Ерофеева

Мало кому удается вырваться из объятий клубов УПЛ на своих условиях. Анатолий был настроен на повышение уже давно и серьезно. Так и получилось. Анатолий дал четко понять, что не будет продлевать личный контракт с украинским чемпионом и хочет перейти в команду из ТОП-5 лиг. А "Шахтеру" после нескольких попыток убедить, на тот момент 21-летнего игрока, не оставалось ничего другого как, либо продать свой талант вратарского цеха за определенную сумму сейчас, или же отпустить его через сезон, но уже бесплатно.

И стойкости и целеустремленности воспитаннику донецкого клуба было не занимать. Трубин в хорошем смысле гнул свою линию до конца. Еще с весны и до августа активно ходили слухи о трансфере Анатолия в миланский "Интер", который долгое время считался главным кандидатом на приобретение Трубина. "Шахтер" хотел 40 миллионов за своего таланта. Однако, в итоге все же на горизонте выплыла португальская "Бенфика", которая и получила права на нашего кипера. Для футболиста все было прекрасно - контракт до 2028-го года. "Шахтер" тоже себя не дал в обиду. Да, это не были никакие 30-40-50 миллионов. Сумма в размере 10 миллионов не внушает страха, однако были прописаны 1 млн бонусов и целых 40% от дальнейшей перепродажи. Что вполне выглядит очень и очень реалистичным вариантом, учитывая перспективы Анатолия и его молодой возраст.

Фото: Twitter SL Benfica

На старте в стане "орлов" Анатолию было непросто. Но даже сам президент "Бенфики" и легенда португальского футбола положительно, и даже мотивирующе, отзывался о нашем парне.

"Мы знали, что будем искать другого вратаря. Трубин не входил в планы "Бенфики", потому что был практически недосягаемым. Это вратарь, признанный по всей Европе. Мы пытались продвинуть его подписание. Было немыслимо, что он уйдет бесплатно. И когда мы поняли, что появилось окно возможностей, мы попытались предусмотреть тот факт, что он заканчивает последний год контракта. Иначе мы не имели бы шанса. В ближайшие несколько лет он будет одним из лучших вратарей Европы", - говорил в сентябре Руи Кошта.

Трубин довольно долго, ну как долго, чисто моменты адаптации. Так вот, украинский кипер не сразу дебютировал в основе "Бенфики". Однако со временем появилось доверие наставника команды Роджера Шмидта. Немецкий тренер хвалил Трубина и заявлял, что ставить в основу Соареша было лишь чисто его решением, так как он хотел, чтобы украинец лучше прошел адаптацию в новой лиге.

Многие скажут. Пффф, это же "типа лишь" португальская "Примейра". Однако, фанаты "орлов", в хорошем смысле, клюют своих футболистов и команду значительно сильнее, чем условные болельщики наших грандов: донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". "Бенфика" давно уже привыкла к многомиллионным трансферам на выход, звездам мирового масштаба в своем ростере, чемпионствам и регулярным выступлениям в плей-офф раундах главных еврокубков. Это мы говорим о полевых позициях. А что говорить о месте голкипера в современном футболе. Это уже что-то гораздо другое, то, что выходит за пределы только игры на футбольном поле. Одна ошибка - и ты в ауте. В прямом и переносном смысле.

Сейчас от первого номера требуется гораздо больше, чем просто "надежная" игра на линии. А здесь мы говорим о переходном этапе и адаптации от, будем откровенны слабой УПЛ, к передовому чемпионату Европы. Да куда далеко ходить, за "орлов" сейчас выступают такие мастодонты футбола и, на секунду, действующие чемпионы мира: Отаменди и Ди Мария. Далеко, далеко, не все гранды могут похвастаться такими именами в своем ростере.

Что говорить, если лучший вратарь прошлого розыгрыша Лиги чемпионов Онана после перехода в новый клуб провалился. Нет, не так, с треском разбился. Это мы говорим о страже ворот мирового класса, вытащившем "Интер" в финал главного еврокубка. Поэтому на этом фоне игра и менталитет украинца выглядят еще более солидными. Возьмем условно игру первого тура ЛЧ против "Зальцбурга". Провальная игра и домашнее поражение от австрийцев. Впрочем, Анатолий получил поддержку от коллектива, и что самое главное - он ее оправдал!

А дальше, а дальше уже пошли и отбитые пенальти, и статусы MVP матчей и место в основе. Можно только похвалить и ставить Анатолия примером ментальной спортивной стойкости. Гигант по антропометрии и духу. В итоге, полностью сыгранные 6 матчей группового этапа главного еврокубка (от звонка до звонка - 540 минут) и 10 из 14 туров в национальном чемпионате. Что касается командных результатов, то одно очко отставания от первого "Спортинга" в чемпионате и евровесна в Лиге Европы.

Апофеозом, по сути, можно выделить слова главного тренера "Бенфики" Роджера Шмидта после последней победы над одним из очных конкурентов по первенству - над "Брагой".

"В его игре были хорошие моменты, он делал великолепные сейвы на последнем рубеже, это очень важно. Он уверенно выполнял длинные передачи, а также в фазе перехода в атаку в нужный момент отдавал мяч игрокам, при этом Анатолий принимал правильные решения. Особенно в первом тайме он показывал себя очень хорошо. Трубину нужна была уверенность в первых играх, сейчас он ее набрался, он вырос, и я считаю его замечательным игроком. Мы очень довольны им, сегодня он сыграл прекрасную игру", - сказал Рогер Шмидт.

Становление на уровне сильного по индивидуальным и ментальным качествам игрока Анатолий, очевидно, прошел. Далее нужно закрепляться в статусе и расти еще выше во всех смыслах. А для этого нужно ставить высокие цели. И как видим из данного материала, у Трубина никогда с этим проблем не было. Вперед!

Альтернатива: Андрей Лунин (мадридский "Реал")

В противодействие Трубину сразу напрашивается кандидатура Лунина. Да, можно сказать, один наш вратарь преодолел переход в топ-клуб и европейский чемпионат, а другому сразу это не удалось. Но мы же все всё понимаем. При всем уважении, "Реал" и "Бенфика" - это разные статусы и разные эшелоны по уровню.

Андрей, однозначно, проводит свой лучший сезон в своей карьере. Да, если бы не травма Куртуа, очевидно, что украинец вообще б не подпускался к основе и был бы вынужден довольствоваться редкими выходами в национальных кубках. Аренда Кепы свидетельствует о том же. Андрею в стане "сливочных" до конца не доверяют и не видят основным в долгосрочной перспективе. Однако, Перес ценит таких бойцов, которые готовы отдавать и жертвовать ради мадридского клуба.

Однако при этом, какой наш парень красавчик! Вот что что, а выросло новое поколение украинских футболистов, которое готово в прямом смысле грызть зубами газон и цепляться за любой шанс. И Лунин - этому самое яркое подтверждение. Тем более, когда на кону стоит сам "Реал", королевский клуб... Ну о чем речь!