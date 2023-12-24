Повесток в Дії не будет никогда – Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале заявил о том, что повесток в мобильном приложении "Дія" не будет никогда.

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Также он добавил информацию о поставках БПЛА в следующем году для украинской армии, подтвердив слова президента Украины Владимира Зеленского: