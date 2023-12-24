Повесток в Дії не будет никогда – Михаил Федоров
А вот большое количество дронов в следующем году – будет
Михайло Федоров в Telegram
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале заявил о том, что повесток в мобильном приложении "Дія" не будет никогда.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Также он добавил информацию о поставках БПЛА в следующем году для украинской армии, подтвердив слова президента Украины Владимира Зеленского:
“В следующем году будет 1 млн дронов.
Повесток у “Дії” не будет никогда.
И только так”, – написал Федоров.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Михайло Федоров в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Джошуа техническим нокаутом победил Валлина
- Уайлдер в ярком поединке проиграл Паркеру по очкам
- Звезду Зари Герреро хотят подписать украинский и иностранный клубы - Источник
- Орбан назвал вторжение РФ в Украину "военной операцией": Когда Россия объявит войну, тогда будет война"
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн