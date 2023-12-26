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Залужный: В отходе из Марьинки нет ничего резонансного

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На сегодняшний день украинские войска еще находятся в северной части города

Залужный: В отходе из Марьинки нет ничего резонансного

5.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что нет ничего резонансного в том, что украинские воины отошли на окраину Марьинки, которую россияне улица за улицей и дом за домом уничтожали на протяжении почти 2 лет.

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Об этом Залужный сказал на брифинге 26 декабря на вопрос, действительно ли россияне захватили Марьинку, его слова приводит Украинская правда.

"Ситуация абсолютно такая, как была в Бахмуте − уничтожаются улица за улицей, квартал за кварталом, наши бойцы − и после этого имеем то, что имеем. Это война, поэтому то, что мы сейчас отошли на окраины Марьинки и в некоторых местах уже обустроили позиции за Марьинкой − в этом нет ничего такого, что может вызвать какой-то там общественный резонанс. Война, к сожалению, она такая", - сказал Залужний.

Он отметил, что важен каждый клочок украинской земли, но "жизнь наших бойцов нам важнее".

По словам Залужного, Марьинка держалась почти 2 года − ее уничтожали "улица за улицей, потом дом за домом".

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день украинские войска еще находятся в северной части города.

Напомним, что накануне российские пропагандисты сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президент страны-агрессора Владимиру Путину о захвате Марьинки.

Шойгу и Путин считают, что захват Марьинки позволит отодвинуть от оккупированного Донецка вооруженные силы Украины. Путин утверждает, что теперь российские захватчики получают возможность "выходить на более широкое оперативное пространство".

Позже представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Александр Штупун опроверг заявление российских пропагандистов о захвате Марьинки.

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