  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Залужный о мобилизации 400-500 тыс. человек: Военное командование запроса на цифры не делало
В тренде

Залужный о мобилизации 400-500 тыс. человек: Военное командование запроса на цифры не делало

Общие новости
Обновлено

Такая цифра была сформирована на 2024 год

Залужный о мобилизации 400-500 тыс. человек: Военное командование запроса на цифры не делало

Головнокомандувач ЗСУ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал планы по мобилизации 500 тыс. человек в ряды украинской армии.

Читайте такжеЗалужный сделал заявление о мобилизации: Нужно вернуть "те рамки, которые работали раньше"

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры. Военное командование продолжает выполнять функцию по защите государства и соответственно формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе. Каким-то отдельным форматом, заходом на Кабмин или ВР - мы такого не осуществляем. Осуществляем свои полномочия в соответствии с тем функционалом, которым мы наделены.

Мы эту цифру (400–500 тыс. мобилизованных) сформировали на следующий год. Она учитывает покрытие текущего возникшего некомплекта. Формирование воинских частей и прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года. Озвучивать эту цифру и какая цифра касается того или иного раздела этих показателей, я не могу. Это военная тайна", - пояснил он.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке Верховного Главнокомандующего Генштаб ВСУ предложил дополнительно мобилизовать около 500 тыс. человек в ряды армии.

По теме
yellow-arrow
Шевченко 10 января приедет в Киев и определится с командой
yellow-arrow
Залужный: Мне нужны люди, которые могут выполнять поставленные задачи. Кого будет государство призывать - не моя компетенция
yellow-arrow
Экипаж БДК Новочеркасск в Феодосии был уничтожен, - Игнат
Валерий Залужный война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости