Даяна Ястремская начала сотрудничество с бывшим капитаном сборной Монако
Украинская теннисистка проведет следующий сезон под руководством именитого наставника
Фото: Eurosport
Украинская теннисистка Даяна Ястремская начала сотрудничество с бывшим капитаном сборной Монако в Кубке Дэвиса Эммануэлем Гойсснером.
52-летний специалист работал и с Катариной Завацкой. Также под руководством Гойсснера тренировалась и младшая сестра Даяны, Иванна Ястремская.
Ману Гойсснер является главным тренером и соучредителем центра MyTeam, выступает в роли спикера и бизнес-коуча.
Напомним, что Даяна Ястремская начнет новый сезон на турнире WTA 500 в Брисбене и после выступит в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
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Источник:BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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