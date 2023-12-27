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Даяна Ястремская начала сотрудничество с бывшим капитаном сборной Монако

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Украинская теннисистка проведет следующий сезон под руководством именитого наставника

Даяна Ястремская начала сотрудничество с бывшим капитаном сборной Монако

Фото: Eurosport

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская начала сотрудничество с бывшим капитаном сборной Монако в Кубке Дэвиса Эммануэлем Гойсснером.

52-летний специалист работал и с Катариной Завацкой. Также под руководством Гойсснера тренировалась и младшая сестра Даяны, Иванна Ястремская.

Ману Гойсснер является главным тренером и соучредителем центра MyTeam, выступает в роли спикера и бизнес-коуча.

Напомним, что Даяна Ястремская начнет новый сезон на турнире WTA 500 в Брисбене и после выступит в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

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Даяна Ястремская
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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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