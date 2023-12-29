Даяна Ястремская с победы стартовала в квалификации турнира в Брисбене
Уверенная игра в исполнении украинки
Фото: Getty Images
29 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу на турнире в Брисбене. На старте квалификации турнира она обыграла представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй.
Брисбен, Австралия. Квалификация. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина, 2) - Се Шувэй (Китайский Тайбэй) 6:2, 6:2
Матч продлился почти полтора часа. За это время Ястремская сделала пять брейков и проиграла один гейм на своей подаче.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Завтра украинка за место в основной сетке будет бороться со своей соотечественницей Юлией Стародубцевой.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Залужный сообщил количество уничтоженных воздушных целей противника в результате сегодняшнего удара
- Не только Матвиенко. Наполи хочет приобрести еще одного игрока Шахтера
- Турецкий клуб досрочно расторг контракт с экс-хавбеком Динамо
- ATP изменила систему начисления рейтинговых очков
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн