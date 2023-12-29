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Даяна Ястремская с победы стартовала в квалификации турнира в Брисбене

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Уверенная игра в исполнении украинки

Даяна Ястремская с победы стартовала в квалификации турнира в Брисбене

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

29 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу на турнире в Брисбене. На старте квалификации турнира она обыграла представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй.

Брисбен, Австралия. Квалификация. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина, 2) - Се Шувэй (Китайский Тайбэй) 6:2, 6:2

Матч продлился почти полтора часа. За это время Ястремская сделала пять брейков и проиграла один гейм на своей подаче.

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Завтра украинка за место в основной сетке будет бороться со своей соотечественницей Юлией Стародубцевой.

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