Winter Cup-2024 проводиться не будет. Денисов назвал причины

Директор медиа, маркетинга и спонсорства " Полесья " Александр Денисов сообщил, что товарищеский турнир Winter Cup в этом сезоне проводиться не будет.

"То, что произошло на востоке осенью, наложило свой отпечаток на всю ситуацию. Долго взвешивали, стоит ли сейчас ехать в Турцию.

Во-первых, непонятна ситуация между Израилем и Палестиной, как оно отразится и что будет происходить в Турции. Большое количество российских клубов в Турции, постоянный дискомфорт, не пересечение и так далее. Много других причин.

Честно понимая всю эту ситуацию и понимая, что срок подготовки будет очень ограничен, в целом было принято решение ехать в Испанию. Вы спросите, можно ли было его сделать в Испании. Здесь – сложно, потому что чем было хорошо в Турции: все расположены близко друг к другу.

Сейчас часть украинских клубов тоже едет в Испанию. Но кто-то будет в Аликанте, кто-то будет в Марбелье, кто-то в Мурсии, как "Полесье". И собрать всех в одном месте будет невозможно.

К сожалению, констатирую, что в этом сезоне мы точно делаем паузу, но надеюсь, что в будущем году вернемся к этой идее", — сказал Денисов.