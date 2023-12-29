Winter Cup-2024 проводиться не будет. Денисов назвал причины
Полесье будет проводить сбор в Испании, а не в Турции
Фото: ФК Полесье
Директор медиа, маркетинга и спонсорства "
"То, что произошло на востоке осенью, наложило свой отпечаток на всю ситуацию. Долго взвешивали, стоит ли сейчас ехать в Турцию.
Во-первых, непонятна ситуация между Израилем и Палестиной, как оно отразится и что будет происходить в Турции. Большое количество российских клубов в Турции, постоянный дискомфорт, не пересечение и так далее. Много других причин.
Честно понимая всю эту ситуацию и понимая, что срок подготовки будет очень ограничен, в целом было принято решение ехать в Испанию. Вы спросите, можно ли было его сделать в Испании. Здесь – сложно, потому что чем было хорошо в Турции: все расположены близко друг к другу.
Сейчас часть украинских клубов тоже едет в Испанию. Но кто-то будет в Аликанте, кто-то будет в Марбелье, кто-то в Мурсии, как "Полесье". И собрать всех в одном месте будет невозможно.
К сожалению, констатирую, что в этом сезоне мы точно делаем паузу, но надеюсь, что в будущем году вернемся к этой идее", — сказал Денисов.
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