Свитолина и Цуренко узнали соперниц на старте турнира в Окленде

С 30 декабря по 7 января в Окленде (Новая Зеландия) состоится турнир серии WTA250, в котором примут участие две представительницы Украины.

Второй сеяной на соревнованиях станет Элина Свитолина (WTA №25). В первом поединке наша спортсменка встретится с обладательницей wild card Каролин Возняцки (WTA №249). Во втором круге украинка может сыграть против победительницы матча Эмма Радукану (WTA №298)/победительница квалификации.

Леся Цуренко (WTA №31) посеяна на соревнованиях под третьим номером. Ее первой оппоненткой станет теннисистка, которая преодолеет квалификацию. Ее имя пока не известно. В случае успешной игры во втором круге соревнований Цуренко встретится с победительницей пары Диан Парри (WTA №79)/Эмина Бекташ (WTA №91).

Отметим, что под первым номером на соревнованиях посеяна американка Корри Гауфф, занимающая третье место в мировом рейтинге.