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Ястремская победила Стародубцеву в финале квалификации Брисбена

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Украинка сыграет в основной сетке

Ястремская победила Стародубцеву в финале квалификации Брисбена

Фото: Hobart International

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №102) вышла в основную сетку турнира серии WTA 500 в австралийском Брисбене.

В финале квалификации Ястремская победила свою соотечественницу Юлию Стародубцеву (WTA №156). Счет поединка 2-0 (6-3; 6-3) в пользу Даяны, в активе которой 3 подачи на вылет, 10 подряд выигранных очков, 6 из 10 использованных брейков, 3 из 6 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.

Отметим, что действующей чемпионкой Brisbane International является представительница страны-соагрессора Арина Соболенко (WTA №2). Призовой фонд турнира составляет 1,8 миллиона долларов.

Имя первой соперницы Ястремской в основной сетке соревнований станет известно позже.

Напомним, что ранее Цуренко и Свитолина узнали соперниц на турнире в Окленде.

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Даяна Ястремская
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