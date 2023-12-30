Ястремская победила Стародубцеву в финале квалификации Брисбена
Украинка сыграет в основной сетке
Фото: Hobart International
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №102) вышла в основную сетку турнира серии WTA 500 в австралийском Брисбене.
В финале квалификации Ястремская победила свою соотечественницу Юлию Стародубцеву (WTA №156). Счет поединка 2-0 (6-3; 6-3) в пользу Даяны, в активе которой 3 подачи на вылет, 10 подряд выигранных очков, 6 из 10 использованных брейков, 3 из 6 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.
Отметим, что действующей чемпионкой Brisbane International является представительница страны-соагрессора Арина Соболенко (WTA №2). Призовой фонд турнира составляет 1,8 миллиона долларов.
Имя первой соперницы Ястремской в основной сетке соревнований станет известно позже.
Напомним, что ранее Цуренко и Свитолина
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