Свитолина привезла свою дочь в Новую Зеландию. Фото

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №25) прибыла в Новую Зеландию, где на следующей неделе начнет участие в турнире серии WTA 250 в Окленде. Однако приехала спортсменка не одна, а вместе со своей дочерью Skaї. Соответствующее фото Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина и Цуренко получили соперниц в первом круге турнира в Окленде.