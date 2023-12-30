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Свитолина привезла свою дочь в Новую Зеландию. Фото

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Ребенок познает мир

Свитолина привезла свою дочь в Новую Зеландию. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №25) прибыла в Новую Зеландию, где на следующей неделе начнет участие в турнире серии WTA 250 в Окленде. Однако приехала спортсменка не одна, а вместе со своей дочерью Skaї. Соответствующее фото Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина и Цуренко получили соперниц в первом круге турнира в Окленде.

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Элина Свитолина
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