Свитолина привезла свою дочь в Новую Зеландию. Фото
Ребенок познает мир
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №25) прибыла в Новую Зеландию, где на следующей неделе начнет участие в турнире серии WTA 250 в Окленде. Однако приехала спортсменка не одна, а вместе со своей дочерью Skaї. Соответствующее фото Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина и Цуренко
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