Калинина и Костюк узнали соперниц в первом круге Брисбена

С 1 по 7 января в австралийском Брисбене состоится турнир серии WTA №500, в котором примут участие три представительницы Украины.

Ангелина Калинина (WTA №28) начнет свои выступления уже во втором круге соревнований и сыграет против победительницы встречи Клара Бюрель (WTA №55)/победительница квалификации.

Марта Костюк (WTA №39) в первом раунде турнира сыграет против представительницы Румынии Анны Богдан (WTA №69). В случае успеха во втором круге соревнований украинка встретится с победительницей матча Кристина Букша (WTA №61)/Грэт Миннен (WTA №60).

Даяна Ястремская (WTA №102) преодолела этап квалификации и начнет соревнования с первого круга. Однако имя ее соперницы пока не известно.