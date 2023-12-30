Калинина и Костюк узнали соперниц в первом круге Брисбена
Болеем за девушек
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С 1 по 7 января в австралийском Брисбене состоится турнир серии WTA №500, в котором примут участие три представительницы Украины.
Ангелина Калинина (WTA №28) начнет свои выступления уже во втором круге соревнований и сыграет против победительницы встречи Клара Бюрель (WTA №55)/победительница квалификации.
Марта Костюк (WTA №39) в первом раунде турнира сыграет против представительницы Румынии Анны Богдан (WTA №69). В случае успеха во втором круге соревнований украинка встретится с победительницей матча Кристина Букша (WTA №61)/Грэт Миннен (WTA №60).
Даяна Ястремская (WTA №102) преодолела этап квалификации и начнет соревнования с первого круга. Однако имя ее соперницы пока не известно.
Напомним, что ранее Свитолина и Цуренко
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