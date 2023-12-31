Промоутер Фьюри: Надеюсь, что бой против Усика будет заслуживать реванша
Надеемся увидеть настоящее зрелище
фото - boxingscene.com
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Боб Арум заявил, что положительно относится к идее организацию боя-реванша после первого поединка его подопечного против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Слова специалиста цитирует Sky Sport:
"Я не большой фанат реваншей, но если это сражение будет настолько хорошим, то оно стоит реванша. Будем надеяться, что они проведут настолько хорошее первое сражение, что оно станет поводом для реванша.
В феврале состоится особый момент, когда все титулы сверхтяжелого веса будут собраны в одном месте" – сказал он.
Напомним, что поединок Усик-Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.
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