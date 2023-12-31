  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Промоутер Фьюри: Надеюсь, что бой против Усика будет заслуживать реванша
В тренде

Промоутер Фьюри: Надеюсь, что бой против Усика будет заслуживать реванша

Общие новости
Обновлено

Надеемся увидеть настоящее зрелище

Промоутер Фьюри: Надеюсь, что бой против Усика будет заслуживать реванша

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Боб Арум заявил, что положительно относится к идее организацию боя-реванша после первого поединка его подопечного против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Слова специалиста цитирует Sky Sport:

"Я не большой фанат реваншей, но если это сражение будет настолько хорошим, то оно стоит реванша. Будем надеяться, что они проведут настолько хорошее первое сражение, что оно станет поводом для реванша.

В феврале состоится особый момент, когда все титулы сверхтяжелого веса будут собраны в одном месте" – сказал он.

Напомним, что поединок Усик-Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Бывшему тренеру Динамо Киев Мирче Луческу предложили работу в румынском клубе
yellow-arrow
На фронте погиб украинский гандболист Александр Перепилица
yellow-arrow
Свитолина показала самые яркие моменты 2023 года. Фото
Александр Усик Тайсон Фьюри Боб Арум
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
31.12.2023 в 11:16
Фьюри что то придумает 17 боя не будет 100% перенесут
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
31.12.2023 в 11:16
Фьюри что то придумает 17 боя не будет 100% перенесут
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости