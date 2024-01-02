Гай: Мое решение не надевать футболку "Слава ВСУ" не было связано с неуважением к военным
Игрок признает, что его поступок был ошибкой
chernomorets.odessa.ua
Экс-игрок "
"Мое решение не надевать эту футболку ни в коем случае не было связано с неуважением к украинской армии и военным.
Сейчас я понимаю, что это была ошибка, особенно на фоне полномасштабной войны. Случай с футболкой застал меня врасплох, я поступил безответственно. Это уже в прошлом, я не хочу об этом упоминать.
Сегодня я не могу представить, чтобы кто-то не надел футболку в поддержку ВСУ. Я уважаю наши ВСУ, как и весь сознательный народ Украины", – сказал Гай.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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