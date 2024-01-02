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Гай: Мое решение не надевать футболку "Слава ВСУ" не было связано с неуважением к военным

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Игрок признает, что его поступок был ошибкой

Гай: Мое решение не надевать футболку "Слава ВСУ" не было связано с неуважением к военным

chernomorets.odessa.ua

Новина українською

Экс-игрок "Черноморца" Алексей Гай рассказал, почему в свое время отказался надеть футболку с надписью "Слава украинской армии".

"Мое решение не надевать эту футболку ни в коем случае не было связано с неуважением к украинской армии и военным.

Сейчас я понимаю, что это была ошибка, особенно на фоне полномасштабной войны. Случай с футболкой застал меня врасплох, я поступил безответственно. Это уже в прошлом, я не хочу об этом упоминать.

Сегодня я не могу представить, чтобы кто-то не надел футболку в поддержку ВСУ. Я уважаю наши ВСУ, как и весь сознательный народ Украины", – сказал Гай.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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