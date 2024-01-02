Прометей одержал уверенную победу над Латвийским Университетом
Украинская команда играла потрясающе
Фото: БК Прометей / Автор невідомий
2 января состоялся матч Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги, в котором "Прометей" сыграл с "Латвийским Университетом".
Украинская команда просто не заметила соперника и одержала победу с разницей в 34 очка (81:47).
Все четыре четверти остались за "Прометеем". Самым результативным игроком украинской команды стал Ондржей Балвин, который записал в свой актив 18 очков.
Следующий матч ЛЭБЛ "Прометей" проведет 5 января, подопечные Ронена Гинзбурга в Эстонии сыграют против "Таллинна Калев".
Латвийско-эстонская баскетбольная лига. 2 января
Прометей – Латвийский Университет – 81:47 (16:13, 22:12, 17:7, 26:15)
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