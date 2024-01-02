  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Прометей одержал уверенную победу над Латвийским Университетом
В тренде

Прометей одержал уверенную победу над Латвийским Университетом

Общие новости
Обновлено

Украинская команда играла потрясающе

Прометей одержал уверенную победу над Латвийским Университетом

Фото: БК Прометей / Автор невідомий

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

2 января состоялся матч Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги, в котором "Прометей" сыграл с "Латвийским Университетом".

Украинская команда просто не заметила соперника и одержала победу с разницей в 34 очка (81:47).

Все четыре четверти остались за "Прометеем". Самым результативным игроком украинской команды стал Ондржей Балвин, который записал в свой актив 18 очков.

Следующий матч ЛЭБЛ "Прометей" проведет 5 января, подопечные Ронена Гинзбурга в Эстонии сыграют против "Таллинна Калев".

Латвийско-эстонская баскетбольная лига. 2 января

Прометей – Латвийский Университет – 81:47 (16:13, 22:12, 17:7, 26:15)

По теме
yellow-arrow
В районе Севастополя прозвучали два мощных взрыва
yellow-arrow
Навесил со штрафного. Безус отдал очередной ассист в матче чемпионата Кипра. ВИДЕО
yellow-arrow
Гай: Мое решение не надевать футболку "Слава ВСУ" не было связано с неуважением к военным
БК Прометей (Камянское)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости