Прометей одержал уверенную победу над Латвийским Университетом

2 января состоялся матч Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги, в котором "Прометей" сыграл с "Латвийским Университетом".

Украинская команда просто не заметила соперника и одержала победу с разницей в 34 очка (81:47).

Все четыре четверти остались за "Прометеем". Самым результативным игроком украинской команды стал Ондржей Балвин, который записал в свой актив 18 очков.

Следующий матч ЛЭБЛ "Прометей" проведет 5 января, подопечные Ронена Гинзбурга в Эстонии сыграют против "Таллинна Калев".

Латвийско-эстонская баскетбольная лига. 2 января

Прометей – Латвийский Университет – 81:47 (16:13, 22:12, 17:7, 26:15)