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Милевский: В казино я много не проигрывал. Слава богу, что я тратил деньги на другое

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Проигрывал 15 тысяч долларов, но потом отыгрался

Милевский: В казино я много не проигрывал. Слава богу, что я тратил деньги на другое

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Эпохальный экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, сколько денег он проигрывал в казино.

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"Самая большая сумма, которую я терял в казино? Проигрывал 15 тысяч долларов, но потом отыгрался. Такая история была.

А так я много не проигрывал. Боялся много проигрывать. Слава богу, что я тратил деньги на другое", - сказал Милевский.

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Артем Милевский
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Источник:
Канал Артема Мілевського на Twitch
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
04.01.2024 в 21:40
Навіщо ви якесь одне вью розбиваєте на багато шматків? Щоб було про що поговорити? Ко-ко-ко, який Міля не такий, який поганий? Ганьба
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
04.01.2024 в 21:40
Навіщо ви якесь одне вью розбиваєте на багато шматків? Щоб було про що поговорити? Ко-ко-ко, який Міля не такий, який поганий? Ганьба
Ответить
0
0

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