Милевский: В казино я много не проигрывал. Слава богу, что я тратил деньги на другое
Проигрывал 15 тысяч долларов, но потом отыгрался
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Эпохальный экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, сколько денег он проигрывал в казино.
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"Самая большая сумма, которую я терял в казино? Проигрывал 15 тысяч долларов, но потом отыгрался. Такая история была.
А так я много не проигрывал. Боялся много проигрывать. Слава богу, что я тратил деньги на другое", - сказал Милевский.
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04.01.2024 в 21:40
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