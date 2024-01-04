Милевский: В казино я много не проигрывал. Слава богу, что я тратил деньги на другое

Эпохальный экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, сколько денег он проигрывал в казино.

"Самая большая сумма, которую я терял в казино? Проигрывал 15 тысяч долларов, но потом отыгрался. Такая история была.

А так я много не проигрывал. Боялся много проигрывать. Слава богу, что я тратил деньги на другое", - сказал Милевский.