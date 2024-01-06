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ЛНЗ подпишет голкипера, который выбивал Ворсклу из Лиги Конференций

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ЛНЗ подпишет голкипера, который выбивал Ворсклу из Лиги Конференций

фото из свободных источников

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По информации телеграм-канала УПЛ ТБ, "ЛНЗ" вскоре подпишет голкипера Евгения Кучеренко. Игрок является воспитанником академии "Шахтера". Также играл за португальскую "Лейрию", "Колос" и "Подолье".

Интересно, что в прошлом году Кучеренко выступал за грузинскую "Дилу". Именно эта команда выбила "Ворсклу" из квалификации Лиги конференций. Евгений принимал участие в обоих поединках.

Кучеренко был основным голкипером "Дилы" в 2023-м году. В его активе 45 матчей за грузин во всех турнирах.

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Дила (Гори) ЛНЗ (Черкассы) Евгений Кучеренко
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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